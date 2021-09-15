Астраханка с ОВЗ стала лучшей в международном конкурсе красоты и таланта

Жительница астраханского города Харабали Диана Тлепова стала победительницей международного конкурса красоты и таланта среди девушек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) "Невская красавица", проходившего в городе на Неве, - сообщили в Управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

21-летняя Диана получила титул "Мисс Невская краса-2021". Помимо основного титула она получила дополнительный - "Мисс Грация", - передает "АиФ Астрахань".

Конкурс является международным и благотворительным. Он проводился среди девушек и женщин в инвалидных колясках. Вего в нем приняли участие 400 человек, в финал вышли 23 девушки из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, которые в финальном туре демонстрировали национальные костюмы, показывали творческую визитную карточку, представляли оригинальные номера.

За выступлением Дианы в режиме онлайн наблюдал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он тепло поздравил участницу с победой, а еще до финального этапа он преподнес ей в дар современную облегченную инвалидную коляску.