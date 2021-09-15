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Европейские цены на газ преодолели психологический порог в $900 и приближаются к $1000

Европейские цены на газ преодолели психологический порог в $900 и приближаются к $1000

Биржевые цены на газ в Европе установили новый рекорд, впервые в истории взяв планку в $900 за тысячу кубометров, об этом говорят данные торгов.

Цена фьючерса с поставкой в октябре на Лондонской бирже ICE Futures по индексу голландского TTF на 9:35 по мск достигла $841,39, к 10:21 она увеличилась до $851,27, а к 10:46 доросла до $875,84.

Затем в ходе торгов она составила $923 за тысячу кубометров, потом - $969, передает "Интерфакс".

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