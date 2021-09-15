Авиакомпании S7 и "Победа" распродают билеты

Две российские авиакомпании устроили в сентябре распродажу авиабилетов.

У компании S7 билеты со скидкой до 50% можно с 15 по 17 сентября, тарифы действуют на большинстве рейсов из Москвы, Новосибирска, Иркутска в города России, Европы и Ближнего Востока с 20 сентября.

По акции можно приобрести билеты в Бургас (Болгария), Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет), Фуджейра и Рас-эль-Хайма (ОАЭ).

Накануне о распродаже до 19 сентября объявила низкобюджетная "Победа", акция распространяется только на внутрироссийские рейсы. "В среднем скидка на билеты в рамках распродажи составила 30%, помимо этого в продажу добавлено более 100 тыс билетов по минимальным тарифам - 999-1999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов", - уточнили в лоукостере, пишет "Интерфакс".