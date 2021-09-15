"Сабах" усилил состав сербским нападающим
Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" подписал контракт с нападающим Петаром Шкулетичем. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте клуба.
Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на 2 года.
Предыдущим клубом Шкулетича был французский "Монпелье".
Напомним, ранее Шкулетич защищал цвета турецких "Сивасспора" и "Генчлербирлиги", российского "Локомотива", сербского "Партизана" и австрийского ЛАСКа. На счету форварда также шесть матчей за сборную Сербии.
Вестник Кавказа
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