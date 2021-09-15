В детских садах Тбилиси начали раздавать еду

В среду, 15 сентября, в Тбилиси началась раздача продуктов питания детям, зарегистрированных в детских садах. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Решение о возобновлении социального проекта принял мэр Тбилиси Каха Каладзе в связи с переносом возобновления учебного процесса до 4 октября, передает "Грузия Online".

В мэрии поведали, что будут розданы по одному килограмму сахара, муки, овса, макарон, банка фруктовой каши, литр масла, шесть яиц, коробка чая, 500 г сыра и два литра молока.

Как отмечается, при раздаче продуктов в детских садах будут соблюдаться эпидемиологические требования.

Напомним, в настоящее время в Тбилиси зарегистрировано 188 детских садов, в которых обучается до 61 тыс детей.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года. От правящей партии "Грузинская мечта" баллотироваться в мэры Тбилиси будет Каха Каладзе, от "Единого национального движения" (ЕНД) и объединенной оппозиции -Ника Мелия, от "Лело для Грузии" - Анна Бибилашвили, от партии "Для народа" - Анна Долидзе.