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Соцсети и мессенджеры ограничат в Казахстане?

Соцсети и мессенджеры ограничат в Казахстане?

Мажилис Казахстана (нижняя палата парламента) в первом чтении принял законопроект по защите прав детей, предполагающий в том числе ограничения для иностранных соцсетей.

Как рассказала депутат Динара Закиева, речь идет о законодательных нормах, которые смогут защитить несовершеннолетних от кибербуллинга.

Если законопроект будет принят, то зарубежные социальные сети и мессенджеры должны будут открыть юридическое лицо и пройти государственную регистрацию в Казахстане, руководителем такого филиала может стать только гражданин республики.

Проект поддерживает министерство информации и общественного развития, заявил замруководителя ведомства Кемельбек Ойшыбаев.

Если за полгода после принятия закона иностранные социальные сети и мессенджеры не зарегистрируются в Казахстане, их деятельность на территории республики будет ограничена.

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Вестник Кавказа

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