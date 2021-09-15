Соцсети и мессенджеры ограничат в Казахстане?
Мажилис Казахстана (нижняя палата парламента) в первом чтении принял законопроект по защите прав детей, предполагающий в том числе ограничения для иностранных соцсетей.
Как рассказала депутат Динара Закиева, речь идет о законодательных нормах, которые смогут защитить несовершеннолетних от кибербуллинга.
Если законопроект будет принят, то зарубежные социальные сети и мессенджеры должны будут открыть юридическое лицо и пройти государственную регистрацию в Казахстане, руководителем такого филиала может стать только гражданин республики.
Проект поддерживает министерство информации и общественного развития, заявил замруководителя ведомства Кемельбек Ойшыбаев.
Если за полгода после принятия закона иностранные социальные сети и мессенджеры не зарегистрируются в Казахстане, их деятельность на территории республики будет ограничена.
Вестник Кавказа
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