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Житель Благовещенска прокатился по Крымскому мосту на крыше поезда (ВИДЕО)

Житель Благовещенска прокатился по Крымскому мосту на крыше поезда (ВИДЕО)

Крымские полицейские задержали жителя Амурской области, проехавшего по Крымскому мосту на крыше поезда, - сообщил официальный представитель Крымского линейного управления МВД России на транспорте Михаил Тимофеев.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, записанное с крыши движущегося поезда. Авторы публикации утверждают, что поезд следовал по Крымскому мосту через Керченский пролив.

"Личность мужчины установлена. Это житель города Благовещенск Амурской области. Ему 31 год", - рассказал Тимофеев, передает РИА Новости.

В отношении мужчины проводится проверка по факту нарушения административного законодательства, выразившегося в нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.

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Вестник Кавказа

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