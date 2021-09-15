Житель Благовещенска прокатился по Крымскому мосту на крыше поезда (ВИДЕО)

Крымские полицейские задержали жителя Амурской области, проехавшего по Крымскому мосту на крыше поезда, - сообщил официальный представитель Крымского линейного управления МВД России на транспорте Михаил Тимофеев.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, записанное с крыши движущегося поезда. Авторы публикации утверждают, что поезд следовал по Крымскому мосту через Керченский пролив.

"Личность мужчины установлена. Это житель города Благовещенск Амурской области. Ему 31 год", - рассказал Тимофеев, передает РИА Новости.

В отношении мужчины проводится проверка по факту нарушения административного законодательства, выразившегося в нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.