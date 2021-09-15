Запуск "Северного потока - 2" ожидается в начале 2022 года

Разрешение на запуск газопровода "Северный поток - 2" может быть получено от немецкого регулятора примерно через четыре месяца, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там 4 месяца, начало 2022 года обозначается", - рассказал он.

Лавров добавил, что нападки на проект продолжатся в этом время. "Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами", - пояснил глава МИД.