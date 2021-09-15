Автомобиль въехал в толпу на остановке в Жамбылской области, есть жертвы

Страшная авария произошла сегодня утром в Таразе, об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

ЧП случилось примерно в 07.20, на пересечении 7 и 9 микрорайонов. Внедорожник въехал в толпу людей, которые садились в автобус на остановке.

"В результате две женщины погибли, еще двое попали в реанимацию. В отношении водителя начато расследование", - приводит слова первого заместителя начальника ДП области Бахыта Ратаева Sputnik Казахстан.