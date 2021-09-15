Йозеф Блаттер предложил выгнать из футбола Кокорина и Мамаева

Экс-глава Международной федерации футбола FIFA Йозеф Блаттер считает, что полузащитника ФК "Ростов" Павла Мамаева и нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина нужно выгнать из футбола.

"Я не знаю точно, что случилось с этими двумя игроками, но в любом случае это уже забота спортивных организаций и министерств, допускать их к игре или нет. Это вопрос справедливости. Если это касается только футбола, то решить вопрос намного проще. Но если это касается общества и они злостные нарушители, их нужно выгнать из футбола", - отметил Йозеф Блаттер, добавив, что он им не судья, передает "АиФ-Ростов".

Скандал в российском футболе разразился осенью 2018 года, когда два игрока стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Из-за этого они провели несколько месяцев в колонии общего режима, после чего ФК "Краснодар" отказался от Павла Мамаева, и его приобрел ФК "Ростов".