В России подтвердился еще 18 841 случай коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 18,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 18 841 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 391 (7,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 838, в Петербурге - 1 609, в Московской области - 790. В Ставропольском крае новых случаев 356, в Краснодарском крае - 229, в Крыму - 227, в Дагестане - 121, в Кабардино-Балкарии - 68, Северной Осетии - 67, в Ингушетии - 58, в Чечне - 58, в Адыгее - 50, в Карачаево-Черкесии - 46.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных в России достигло 7 194 926 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 17 039 человек, за весь период - 6 435 072 человека.

Умерли за сутки 792 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 195 041 россиянин.