Попова: в России снизилась иммунная прослойка к гриппу

Россиян с иммунитетом к гриппу стало меньше, поэтому сделать в этом году прививку особенно важно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду на радио "Комсомольская правда".

"Хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения Российской Федерации. Но в этом году "иммунная прослойка" людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше – именно потому, что мало болели", - пояснила Попова.

Те, кто переболел коронавирусом находятся в группе риска по гриппу, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что между прививками от гриппа и коронавируса следует сделать паузу в месяц.