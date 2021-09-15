У Узбекистана и Туркменистана будет зона приграничной торговли

Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли и доведут товарооборот до $1 млрд, - сообщили в Мининвествнешторге Узбекистана.

Договор об этом стороны заключили в ходе прошедшего в Ташкенте 16-го заседания Узбекско-Туркменской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, - передает Podrobno.uz.

Также стороны достигли договоренностей об активизации проработки новых проектов по созданию производств в сферах агропромышленного комплекса, текстильной и кожевенно-обувной отраслях, производства автомобилей, электробытовой техники и строительных материалов.

В Узбекистане сегодня действуют 160 предприятий с участием туркменского капитала, а объем товарооборота между двумя странами по итогам первого полугодия этого года вырос на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

"Намечены дальнейшие совместные действия по продвижению взаимной торговли – стороны выразили готовность к реализации практических мер по обеспечению стабильных поставок продукции узбекского и туркменского производства на рынки двух стран и доведению объема узбекско-туркменского товарооборота до $1 млрд в ближайшей перспективе", - отметили в Мининвествнешторге, добавив, что выработкой этих предложений будет на регулярной основе заниматься совместная рабочая группа на уровне заместителей министров внешнеторговых ведомств двух стран. Также в ближайшее время будет завершено согласование проекта Соглашения о создании и регулировании деятельности Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли".