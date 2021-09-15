Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Выходные в Москве, вероятно, будут дождливыми, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Рабочая неделя будет преимущественно без осадков или совсем с небольшими осадками, но не повсеместно - многие жители Москвы или Подмосковья их не заметят. А вот в субботу и воскресенье, к сожалению, давление понижается, и существуют условия для осадков, и вероятность этого велика", - предупредил синоптик.

На этой неделе температура воздуха в столичном регионе остается ниже нормы на 3-4 градуса, отметил Вильфанд.