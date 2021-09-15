Похищение невесты окончилось смертью ее бабушки в Грузии

Факт похищения девушки ее женихом, в результате которого погибла ее бабушка, расследуют в Грузии, о трагедии сообщил журналистам адвокат семьи.

ЧП случилось накануне вечером в селе Алгети Марнеульского района (Квемо-Картли). Девушку 23 лет похитил ее однокурсник, после чего бабушка невесты умерла, по предварительным данным, от проблем с сердцем.

Ранее СМИ сообщили, что пожилая женщина скончалась от травм: ее якобы сбила машина похитителей, когда она пыталась встать у них на пути, но адвокат жениха эту версию опроверг.

Семья девушки считала, что ей не стоит выходить замуж. Сейчас они обратились в полицию и требуют задержать мужчину.

Девушка же утверждает, что речи о насилии не было, она хотела выйти замуж за однокурсника по своей воле.

Комментариев от МВД Грузии пока не поступало.