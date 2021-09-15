Новая трасса соединит Краснодар и Екатеринбург

В ближайшие планы "Автодора" входит строительство юго-восточной хорды, которая соединит Краснодар и Екатеринбург.

"На сегодня у нас стоит задача до 2024 года доехать до Екатеринбурга. И следующим проектом мы рассматриваем Екатеринбург - Краснодар, это будет юго-восточная хорда протяженностью 1600 км", - рассказал "Российской газете" гендиректор компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

Он отметил, что новая дорога поспособствует развитию экономики Кубани, Башкирии, Самарской, Саратовской и Волгоградской областей. Трасса будет востребована как среди туристов, отправляющихся на личных авто на юг, так и у перевозчиков, занимающихся доставкой грузов в порт Новороссийска и из него.

По словам Петушенко, до 2030 года компания намерена построить вокруг Москвы "Большое Золотое кольцо", которое соединит крупнейшие регионы и избавит столицу от транзита.