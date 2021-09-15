Лень и алкоголь довели жителя Ставрополья до уголовного дела

Житель села Херсонского (Буденновский район) понесет наказание за ложный донос. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольском краю.

Подозреваемый позвонил в дежурную часть и заявил, что его избили и ограбили. Правоохранители предупредили его об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Несмотря на это, когда они приехали по указанному адресу, то нашли только пьяного заявителя.

Оказалось, что мужчина был в гостях у приятеля. После веселого застолья он пошел домой, но устал и решил обратиться в полицию, надеясь, что сотрудники довезут его.

Открыто уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе, пишет "Сайт Ставрополя 1777".