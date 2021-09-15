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Армянские оккупанты оставили в Физулинском районе множество оружия

Армянские оккупанты оставили в Физулинском районе множество оружия

Сотрудники отдела полиции Физулинского района провели контрольные мероприятия по поиску оружия и боеприпасов, оставленных на освобожденных от армянской оккупации территориях, - сообщила бардинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.

В ходе проведения мероприятий полицейские обнаружили брошенные оккупантами пять автоматов, пулемет, два гранатомета, 14 гранат, обоймы, противогазы, запалы, а также 985 патронов различного калибра, - передает oxu.az.

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