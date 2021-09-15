В Казахстане женщина умерла на борту самолета

Пассажирка авиарейса Нур-Султан - Шымкент скончалась в пути, сообщили в пресс-службе авиакомпании Qazaq Air.

Инцидент произошел 14 сентября, во время полета женщине стало плохо, она потеряла сознание.

"Когда бортпроводник подошел к месту, которое занимала пассажирка, она уже находилась без сознания, при проверке отсутствовал пульс и дыхание", - рассказали в компании.

Женщину пытались реанимировать - на борту судна оказалась врач, но безуспешно. Кабинный экипаж получил информация о том, что пассажирке плохо и требуется срочная помощь. Самолет экстренно сел в Жезказгане, медики на земле констатировали смерть женщины.