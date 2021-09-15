На Кубань возвращается лето

В Краснодарский край возвращается тепло: воздух сегодня прогреется до +30 градусов, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевом центре сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный с переходом на северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/с. Ночью чуть посвежеет до 27-29 тепла, - передает "АиФ-Юг".

По краю также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/с, днем местами возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха – 24-29 со знаком плюс.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, его порывы на участке Анапа - Геленджик местами будут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха – 25-30 тепла.