Армения примет следующее заседание Советов глав МИД и Минобороны ОДКБ

Очередные заседания Советов глав МИД и Минобороны, а также комитета секретарей совбезов стран ОДКБ состоятся в Армении, сообщил генсек организации Станислав Зась по итогам аналогичного совместного заседания, прошедшего сегодня в Душанбе (Таджикистан).

"Было принято решение провести очередные заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в первой половине 2022 года в Армении", - цитирует его Sputnik Армения.

На прошедшей сегодня встрече, по словам Зася, руководители делегаций приняли ряд заявлений, в том числе - по ситуации в Афганистане.

Напомним, членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.