Трасса "Кавказ" пока может стать единственной транскавказской артерией и составляющей коридора "Север-Юг"

Мирный договор, подписанный в ноябре 2021 года между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, определил приоритетную задачу для экономики – разблокировку транспортных путей, ведущих в регион. Сейчас рассматривается несколько вариантов восстановления сообщения с основным экономическим партнером – Россией и возможности интеграции в международные транспортные проекты "Север-Юг", "Восток-Запад" и "Один пояс — один путь". Пресс-клуб "Джейран медиа" выяснил мнения экспертов о перспективах таких коммуникаций.

Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев отметил, что важным сегментом будущих транспортных артерий и коридоров, наряду с железнодорожным, должно стать автомобильное сообщение. "В его восстановлении и развитии заинтересованы все государства региона, и автотрасса "Кавказ"представляет собой ту коммуникацию, которая традиционно связывала Южную и Северную части Кавказа, а в настоящее время, вместе с современной трассой "Дон", она должна стать частью международного транспортного коридора "Север-Юг", — сказал эксперт. - Преимущество автотрассы "Кавказ" перед другими транскавказскими вариантами автосообщения заключается еще и в том, что основная ее часть была построена и исправно функционировала еще в бытность СССР (бывшая двухполосная автодорога союзного значения "Ростов-Баку"), а значит на ее модернизацию уйдет гораздо меньше средств и времени, нежели на строительство новых автомагистралей". Караваев считает, что после реконструкции, предусмотренной Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, трасса "Кавказ", вполне справится с функцией главной автомобильной артерии региона.

Главными бенефициарами развития этого направления транспортного коридора "Север-Юг" выступают Россия и Азербайджан. Отрезок на российско-азербайджанской границе (посты "Яраг Казмаляр" – "Самур") пока остается проблемным участком трассы "Кавказ". Сезонные перевозки сельхозпродукции из Азербайджана в Россию приводят к заторам. Пробки образуются из-за того, что новая азербайджанская дорога от Баку до границы реконструирована, а Россия свою часть дороги еще не расширила, хотя должна сделать это в ближайшее время.

Грузинские альтернативы

С Южным Кавказом Россию связывают еще как минимум три автодороги, которые могли бы стать альтернативами автотрассе "Кавказ". Старейшая из них —построенная еще в начале XIX века Военно-Грузинская дорога (ВГД), которая связывает Россию с Грузией и далее с Арменией. Около трети грузов для Армении до пандемии проходило именно по этому пути. Другой выход во внешний мир для Армении пока возможен только через грузинские порты Поти и Батуми или через Иран. В условиях неразрешенности конфликтов Грузии со своими бывшими автономиями, ВГД стала важнейшей коммуникацией, связывающей эту страну с Россией. Но здесь тоже часто образуются пробки. Правда, в начале этого года Грузия анонсировала строительство дороги Квешети – Коби в объезд опасного участка Военно-Грузинской дороги. Проект включает строительство 22,7 километра дороги, 6 мостов и 5 тоннелей, в том числе 9-километрового тоннеля под Крестовым перевалом. Этот масштабный проект многие эксперты считали неосуществимым, так как, начиная с 2018 года, грузинское правительство не могло найти инвестора, а полностью взять на себя расходы по его осуществлению Грузия была не в состоянии. Тем не менее правительству удалось получить кредит в Азиатском банке. Строительство указанного участка уже начато. Трассу прокладывает китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co. По мнению эксперта Грузинского центра политического анализа, трасса будет достроена через год – полтора.

Кратчайший маршрут из России на Южный Кавказ - Транскавказская магистраль (Транскам). Дорогу построили в 1981 году. Начинается она в североосетинском Алагире, проходит по территории Южной Осетии и заканчивается в грузинском Гори. Протяженность дороги — 164 км, большая ее часть магистрали проходит по высокогорью, поэтому движение по магистрали ограничено из-за регулярного схода лавин и селей. С 2010 года Россия ведет реконструкцию Транскама, но без доброй воли Грузии дорога не может рассматриваться как одна из ветвей МТК "Север-Юг" и останется тупиковой дорогой, последним пунктом которой будет административный центр Южной Осетии — Цхинвал. "Открытие же автомобильного сообщения по старой причерноморской трассе Новороссийск-Батуми, как и в случае с Транскамом, напрямую связано с проблемой Абхазии и Южной Осетии", — говорит политолог Гела Васадзе.

По его мнению, в среднесрочной перспективе внимание Грузии будет сосредоточено на развитии международного транспортного коридора "Восток-Запад", а "Север-Юг" — направление второстепенное. Грузинское правительство заинтересованно в строительстве современного автобана, который соединил бы территорию Армении и Ирана с грузинскими портами Батуми и Поти. Пока же основной автомобильной артерией, связывающей Грузию с каспийскими государствами, остается автотрасса Баку – Тбилиси – Батуми.

Научный сотрудник Института Кавказа (Ереван) Грант Микаелян считает, что реконструировать и достраивать нужно бывшую автодорогу Ростов-Баку, которая будет содействовать экономическому развитию и Юга России, и государств Южного Кавказа. "Но нужно осуществлять и альтернативные проекты. Сейчас строится автодорога, которая свяжет Армению с Ираном. Евросоюз выделяет на это серьезные средства. Проект включает прокладку автотрассы и строительство терминалов на границе двух государств. Единственная, но решаемая проблема на пути осуществления данного проекта – это пробитие тоннелей на некоторых участках". Правда, армянский эксперт умалчивает о такой проблеме, как финансирование. А она стоит достаточно остро. Для того, чтобы наладить всю необходимую для проекта инфраструктуру, потребуется не одна сотня миллионов долларов, и брать на себя все расходы Иран не собирается. Видимо, и для Тегерана российско-азербайджанский вариант выглядит более привлекательно и реалистично.

И все-таки "Кавказ"

Научный сотрудник Института международной экономики и международных отношений РАН Станислав Притчин, считает, что любые транспортные артерии будут работать на улучшение связности региона. Но если для завершения реконструкции трассы "Кавказ" и восстановления автомобильного сообщения по линии старой автодороги Ростов - Баку никаких существенных препятствий перед главными бенефициарами проекта, Россией и Азербайджаном, не предвидится, то воплощению альтернативных вариантов мешают политические противоречия — между Россией и Грузией, Азербайджаном и Арменией, Ираном и коллективным Западом. К тому же, и Россия, и Азербайджан гораздо менее стеснены в средствах. Россия реконструировала уже более 70% своей части трассы, а Азербайджан завершил строительство современной магистрали Баку - Губа. Словом, пока трасса "Кавказ" имеет все шансы стать единственной транскавказской артерией и важнейшей составляющей международного транспортного коридора "Север-Юг".