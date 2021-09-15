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Лавров: Россия готова на профессиональный диалог с НАТО

Лавров: Россия готова на профессиональный диалог с НАТО

Россия готова продолжить диалог с Североатлантическим альянсом, однако он должен быть не эмоциональным, а профессиональным, сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах", - сказал министр по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

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Вестник Кавказа

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