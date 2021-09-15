Ряд искусственных ограничений для бизнесменов отменили в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев издал указ "О мерах по коренному совершенствованию договорных отношений", цель которого - отменить существующие искусственные ограничения при подписании договоров.

Согласно документу, с 1 декабря перестанет действовать запрет на прием банками платежей за поставленную продукцию за счет третьих лиц.

Утратит силу требование обязательной предоплаты в договорах на поставку товаров, которые заключаются организациями с государственной долей 50% и более.

Станет необязательным установление аванса в договорах, подписываемых производителями сельскохозяйственной и животноводческой продукции и заготовительными организациями.

Таким образом, предварительную оплату и сумму аванса будут определять сами стороны договора.