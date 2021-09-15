В Грузии коронавирус нашли еще у 2,5 тыс человек

За минувшие сутки в Грузии выявили 2 515 случаев коронавируса.

Общее число инфицированных достигло 587 551 человека, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки выписаны 2 829 пациентов, с начала пандемии - 551 780. Умерли за сутки 60 больных коронавирусом, за все время - 8 347.

Показатель инфицирования за сутки составил 7,81%, за последние 14 дней – 7,61%.

В карантине находятся 76 человек, в стационарах наблюдаются 5 785, в ковид-гостиницах остаются 1 318.