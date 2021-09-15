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Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Чечне

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Чечне

Смертельное ДТП произошло ночью в Гудермесском районе, такое сообщение распространила пресс-служба МВД по Чечне.

На втором километре административной дороги Ойсхар - федеральная автодорога "Кавказ" водитель "Лада Веста", мужчина 1966 г.р., сбил жительницу Ойсхарп, 1962 г.р., переходившую дорогу в неположенном месте.

В результате женщина от полученных травм скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП идет проверка.

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