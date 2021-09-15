В Баку празднуют 103-летие освобождение города Кавказской исламской армией (ФОТО)

В Баку проходит шествие в связи со 103-й годовщиной освобождения города Кавказской исламской армией.

Участники шествия, которое проходит в сопровождении военного оркестра, движутся от Аллеи шехидов и Монумента турецким воинам по направлению к станции метро "Ичеришехер", мимо здания Экономического университета, Парных крепостных ворот и площади Азнефть. Шествие завершится перед памятником "Бахрам-Гюр", - передает Тренд.

В шествии принимают участие 150 военнослужащих Высшей военной школы имени Гейдара Алиева, известные общественные деятели и представители медиа.

Напомним, 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, освободила Баку, что стало событием исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.