Муж и жена оштрафованы на $2,6 тыс за поддельные ПЦР-тесты в Актобе

Врач частной медицинской клиники и ее супруг заплатят крупные штрафы за поддельные справки ПЦТ-тестирования в Актобе, об этом рассказали в пресс-службе Актюбинского областного суда.

"Судом установлено, что Кундолов Т. Б., пользуясь тем, что его супруга Маханова Ж. А. является врачом медицинского центра, обратился к ней с просьбой изготовить поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-анализа за денежное вознаграждение, на что Маханова Ж. А. дала свое согласие", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Муж и жена обвинялись по ч.2 ст.385 УК Казахстана - "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

Супруги признали вину. Гособвинитель просил суд назначить им наказание в форме ограничения свободы на год.

Однако суд принял во внимание чистосердечное признание врача и ее мужа и наличие у них троих малолетних детей. В итоге оба были приговорены к штрафу в размере 200 МРП (555 600 тенге, или $1,3 тыс).

Приговор еще не вступил в законную силу.