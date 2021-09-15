Квартиры в российских новостройках становятся все меньше

За год средняя площадь квартир в новостройках сократилась во всех крупных городах России.

В Москве новое жилье стало меньше в среднем на 13,9%, в Краснодаре - на 18,2%, в Екатеринбурге и Тюмени - на 12%, в Санкт-Петербурге - на 7,3%, в Омске - на 5,3%, в Новосибирске - на 2,9%, отмечает компания "Этажи".

По данным компании "Метриум", в Москве в августе 2021 года средняя площадь квартир массового сегмента в новостройках составляет 51 кв м, это на 10,2% меньше, чем в августе 2020 года, когда размер средней квартиры достигал 56,8 кв м.

Аналитики "Циан" заметили, что при продажах средняя площадь сократилась более чем на 10% в Санкт-Петербурге, Омске, Челябинске и Екатеринбурге.

В Екатеринбурге средняя площадь нового жилья в августе составила 42 кв м, это на 16% меньше, в Санкт-Петербурге сократилась на 7% до 40 кв м, в Волгограде - на 11%, до 49 кв м, в Москве - на 9%, до 52 кв м, сообщили в "Авито Недвижимость".