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Страны ОДКБ приняли совместное заявление по Афганистану

Страны ОДКБ приняли совместное заявление по Афганистану

Организация Договора о коллективной безопасности сегодня приняла заявление по ситуации в Афганистане, заявил ее генеральный секретарь Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей совбезов стран-участник организации.

По его словам, руководителями делегаций согласован в целом проект Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также приняты такие заявления как совместное заявление государств-членов ОДКБ "О положении в Афганистане", заявления глав МИД о координации совместных усилий в области информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом и о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также "О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения", передает РИА Новости.

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