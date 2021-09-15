Роснедра: России хватит нефти еще на 20 лет

Россия сейчас обладает рентабельными запасами нефти для их разработки в течение двадцати лет, - заявил в кулуарах Тюменского нефтегазового форума временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров.

"Рентабельных запасов нефти хватит на порядка 20-21 год", - сказал он, отметив, что этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти, передает ТАСС.

Самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа остается Западная Сибирь, - добавил Петров, подчеркнув, что разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.