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В России научились выявлять смертельный вирус нипах

В России научились выявлять смертельный вирус нипах

Российские ученые разработали тест-систему для выявления вируса нипах, вспышка которого зафиксирована на юге Индии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами", - рассказала Попова в Ростовском государственном медицинском университете.

ВОЗ считает вирус нипах одним из самых опасных в мире, от него нет ни лекарства, ни вакцины, а смертность достигает 40-75%.

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