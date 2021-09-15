В России научились выявлять смертельный вирус нипах

Российские ученые разработали тест-систему для выявления вируса нипах, вспышка которого зафиксирована на юге Индии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами", - рассказала Попова в Ростовском государственном медицинском университете.

ВОЗ считает вирус нипах одним из самых опасных в мире, от него нет ни лекарства, ни вакцины, а смертность достигает 40-75%.