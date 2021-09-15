Германия готова принять почти три тысячи афганских беженцев - СМИ

Министерство внутренних дел Германии выдало разрешение на пребывание в ФРГ около 2,6 тыс правозащитников, художников, ученых, журналистов и других беженцев из Афганистана, которым потенциально угрожает опасность, - сообщил агентству DPA представитель МВД Германии.

Эти лица, а также члены их семей получат вид на жительство в Германии без подачи прошения о предоставлении убежища. Это касается всех, внесенных в соответствующий список МИД ФРГ, - передает ТАСС со ссылкой на агентство.

Напомним, самолетами Бундесвера в Германию было эвакуировано 4 587 человек, в том числе 3 849 афганцев и 403 гражданина ФРГ. Среди них были также нанятые на месте сотрудники Бундесвера и других германских учреждений.