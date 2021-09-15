Венгрия запустит трубопровод для импорта азербайджанского газа 1 октября

В Европе завершается строительство интерконнектора Сербия-Венгрия, газопровод позволит Венгрии импортировать голубое топливо из Азербайджана уже в этом году.

"6 сентября 2021 года был проведен аукцион на бронирование годовой мощности трубопровода. Трубопровод будет введен в коммерческую эксплуатацию первого октября. Его пропускная способность составит 8,5 миллиарда кубометров в год", - сообщили в компании FGSZ - операторе венгерской газотранспортной системы.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет около 65,7 млн евро.