Ночь на пятницу будет морозной в Подмосковье

В Подмосковье в ночь на 17 сентября ожидаются заморозки, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на пятницу, 17 сентября, в Московской области ожидаются заморозки, температура будет понижаться до 0 - минус 3 градусов", - сообщил синоптик.

Ночи в предстоящие выходные будут в столичном регионе чуть теплее - плюс 1-6.

Ранее синоптики пообещали бабье лето в Москве, оно должно наступить в самом конце сентября.