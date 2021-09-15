В Узбекистане открылся главный логистический центр ООН для оказания помощи Афганистану

ООН создала в Узбекистане главный логистический центр для оказания помощи Афганистану.

"В связи с возросшими потребностями в продовольственной помощи в Афганистане ООН наращивает запасы товаров первой необходимости на складах в Пакистане, Таджикистане и Узбекистане. Главный логистический центр создан в узбекском Термезе", - рассказали в Информационном центре организации.

ООН рассчитывала собрать в помощь Афганистану более $600 млн, в итоге доноры пообещали выделить более $1 млрд. "Талибан" (запрещено в России) обязался обеспечить условия для осуществления гуманитарных операций в стране и безопасность гуманитарных сотрудников. По мнению главы ООН Антониу Гутерриша, талибы проявляют интерес к сотрудничеству с международным сообществом, "а это значит, что международное сообщество обладает рычагом влияния".