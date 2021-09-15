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В МЧС предупредили об опасных дождях на Кубани и в СКФО

В МЧС предупредили об опасных дождях на Кубани и в СКФО

На этой неделе в Краснодарском крае и на территории регионов Северного Кавказа обильные осадки могут привести к разрушению горных пород и размыву рельефа местности, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа", - предупреждают ученые.

В институте призвали "организовать оповещение населения о высоких рисках возникновения ЧС, продолжить проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от опасных гидрометеорологических явлений".

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