Минобороны Израиля: Иран через два-три месяца сможет создать ядерную бомбу

Министр обороны Израиля Бени Ганц считает, что через два-три месяца у Ирана будет достаточное количество материала для создания ядерной бомбы, пишет журнал Foreign Policy.

Прогресс Ирана в сфере ядерных вооружений не удастся свести на нет дипломатией, уверен Ганц. В Израиле считают, что сдержать Иран получится путем политического, дипломатического и экономического давления со стороны США, России, Китая и Европы. "Иран должен опасаться, что США и их партнеры настроены серьезно", - пояснил министр изданию.

Ганц видит опасность в том, что если Иран создаст ядерную бомбу, у регионе начнется гонка ядерных вооружений. "Другие страны не будут бездействовать", - уверен он.