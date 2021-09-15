ФСБ задержала двух вербовщиков террористов в Красноярске

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли деятельность террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад" (запрещена в России), задержаны двое ее сторонников.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Красноярского края пресечена деятельность сторонников террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад", - информирует пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в российский регион, чтобы распространять террористическую идеологию и заниматься вербовкой местных жителей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").