В выборах в Госдуму примут участие 249 международных наблюдателей

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что участие в предстоящих в России выборах подтвердили 249 международных наблюдателей.

"На сей момент, по предварительным данным (это еще не окончательные итоги регистрации), подтвердили свое участие 249 международных наблюдателей из 55 стран", - сообщила она "Российской газете".

По словам Памфиловой, все зарегистрировавшиеся имеют статус народного наблюдателя.

Глава ЦИК подчеркнула, что самым главным в выборах является доверие россиян.