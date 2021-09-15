В США видят три "препятствия" для запуска газопровода "Северный поток - 2"

Существует три "препятствия" для запуска "Северного потока - 2", считает обозреватель Америка Эрнандез.

В ее статье для Politico отмечается, что оператору трубопровода, который достроен, нужно провести технические работы, которые займут до трех месяцев.

"Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем", - поясняет Эрнандез.

"Северный поток - 2" должен получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации, при этом, как ранее сообщал сенатор-республиканец Джеймс Риш, компанию, которая будет участвовать в проверке газопровода, ждут санкции США.

По словам обозревателя, подтвердить, что "Северный поток - 2" соответствует требованиям ЕС предстоит Федеральному сетевому агентству Германии (BNA). При этом немецкий регулятор может выдать проекту временное разрешение в интересах Германии в преддверии зимы.