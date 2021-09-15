В ростовском аэропорту начали делать экспресс-тесты на COVID-19

В мобильных лабораториях аэропорта Ростова-на-Дону "Платов" можно сделать экспресс-анализ на наличие вирусного антигена к коронавирусу, сообщает пресс-служба аэропорта.

Результаты такого теста будут готовы через 15 минут.

Помимо этого, в аэропорту продают экспресс-системы для тестирования на COVID-19 в домашних условиях.

Отмечается, что пассажирам аэропорта услугу ПЦР-тестирования оказывают мобильные лаборатории частных медучреждений. Результаты приходят на почту спустя 24 часа.

"Пассажирам, возвращающимся из-за границы, в трехдневный срок после прибытия необходимо сдать анализ на коронавирус методом ПЦР и загрузить результат в специальную форму на портале Госуслуг", – сказано в сообщении.