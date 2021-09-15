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Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве и Подмосковье в среду будет около 12 градусов тепла, осадки маловероятны, сообщается на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем Москва и Московская область останутся в тыловой части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Максимальная температура в Москве составит 10-12 градусов тепла, по области - плюс 9-14 градусов", - предупреждают синоптики.

Ветер в среду будет северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-15 м/с, атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, геомагнитный фон спокойный, с отдельными периодами неустойчивости.

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Вестник Кавказа

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