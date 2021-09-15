Израиль и Россия до конца года могут взаимно признать сертификаты о вакцинации

Переговоры Роспотребнадзора и Минздрава Израиля о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса могут завершиться до конца года, рассказал посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Одни переговоры между Роспотребнадзором и нашим Минздравом уже прошли. В ближайшую неделю, в эти дни, пройдет еще один такой раунд. Ну, они там сравнивают друг с другом, это технические данные", - сообщил посол газете "Известия".

Он выразил надежду, что российские сертификаты будут признаны в Израиле до конца года, а также не исключил, что "пандемия тоже немножко успокоится".

"К сожалению, не все - ни у нас, ни в России - привиты. Так что признать сертификаты - это одно, но чтобы полностью открыть (границы) - тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать", - пояснил Бен Цви.

Напомним, с 19 сентября Израиль открылся для организованных тургрупп из России.