РФС обсудит с министерством спорта лимит на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что формат лимита на легионеров "10+15" в Российской премьер-лиге (РПЛ) требует обсуждения с министерством спорта.

"Оно утверждает правило использования иностранных спортсменов, в том числе и футболистов. На данном этапе правильно провести консультации с министерством спорта", - сказал Дюков.

При этом он подчеркнул, что ограничения есть во всех чемпионатах. "Если посмотрите на английский, немецкий, французский или итальянский чемпионаты, то там есть требования к уровню игроков, установлены качественные критерии к иностранцам. Так или иначе, это регулирование есть. Наше предложение: отказаться полностью от регулирования нельзя, оно есть во всех чемпионатах. Мы предлагали сохранить это регулирование, но изменить подход", - цитирует президента РФС агентство "Р-Спорт".

По его словам, этот подход позволит повысить конкурентоспособность российских клубов и игроков, сохранив их мотивацию.

Напомним, в настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев. В июле президент РФС Александр Дюков сообщил, что РФС обсуждает с правительством вопрос отмены лимита на легионеров. Он подчеркнул, что нынешняя система "8+17" является более эффективной, чем лимит "6+5", однако лучшим вариантом является отсутствие лимита как такового.