Ошский драмтеатр имени Бабура отремонтируют за $5 миллионов

Руководство Узбекистана выделит $5 млн на реконструкцию драматического театра имени Бабура в Оше, сообщает пресс-служба города.

"Сегодня, 13 сентября, началась полная реконструкция Ошского академического музыкально-драматического театра имени Бабура. С началом работ на месте ознакомилась комиссия из сотрудников государственных органов и муниципальных служб во главе с вице-мэром города Жасуром Азимовым", - сказано в сообщении.

Реконструкция здания начата после достигнутых соглашений между правительствами Узбекистана и Киргизии по укреплению международных двусторонних социально-экономических связей. Ремонтные работы завершатся в начале следующего года. Стоимость реконструкции составит $5 млн.

Стоит добавить, что в рамках проведения ремонтных работ здание театра будет полностью обновлено.