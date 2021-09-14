Лайнеры Red Wings будут летать из Махачкалы в Саратов и Пермь

В конце сентября российская авиакомпания Red Wings начнет дважды в неделю выполнять прямые рейсы из Махачкалы в Саратов и Пермь.

"Авиакомпания Red Wings открывает авиасообщение из Махачкалы в города Саратов и Пермь. 28 сентября первый полет в Саратов, а 30 сентября - в Пермь. Полеты будут выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100", - сообщил гендиректор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов, передает "Это Кавказ".

Решается также вопрос об открытии дополнительных рейсов из столицы Дагестана в Волгоград и Астрахань.

Напомним, Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане, сейчас из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень и Новый Уренгой.