Рецидивист-арендатор обокрал снятую квартиру в Нальчике

Подозреваемого в воровстве из арендованной квартиры задержали полицейские в Нальчике, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Накануне к правоохранителям обратилась 36-летняя нальчанка. Она рассказала, что сдала свою квартиру мужчине, а возвратившись в назначенный срок, увидела, что из жилья исчезли все электроприборы, вся мебель и даже постельное белье. Ущерб от пропажи обстановки хозяйка оценила в 39,1 тыс рублей.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний нальчанин. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что продал украденное за 5 тыс рублей", - указали в полиции.

Похищенные им вещи изъяты, открыто уголовное дело по п. "в", ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).