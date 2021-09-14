Азербайджанский газ обретает особую важность на фоне роста цен в Европе

По словам американского посла в Баку Эрла Литценбергера, устойчивая энергетическая инфраструктура Азербайджана, в частности мегапроект ”Южный газовый коридор” (ЮГК), делает Азербайджан важным партнером в плане энергетической безопасности для многих союзников и партнеров США. Как отмечает Caspian News, посол подчеркнул, что поставки голубого топлива по газопроводу ЮГК будут поддерживать энергетическую безопасность Европы в течение многих десятилетий.

”Энергетический сектор Азербайджана – важный фактор для страны и для европейской энергетической безопасности, - сказал Литценбергер в Университете ADA в рамках симпозиума по региональной энергетической безопасности. - Я подтверждаю поддержку США ”Южного газового коридора” и усилий Азербайджана по расширению поставок на новые европейские рынки”. Литценбергер озвучил свою позицию на фоне роста цен на природный газ в Европе. Европейские потребители были шокированы рекордно высокой стоимостью газа в последние недели. Увеличение экспорта газа Россией не снизило напряжения в Европе, учитывая использование природного газа для отопления и производства электроэнергии. Европейские потребители убеждены, что рост цен будет способствовать повышению тарифов на газ и электроэнергию зимой, когда потребительский спрос резко возрастает из-за холодной погоды.

”Рынок очень нервничает, поскольку зимний сезон все ближе, - сказала New York Times Лаура Пейдж, аналитик исследовательской фирмы Kpler. - У нас очень низкий уровень запасов для данного времени года”.

Природный газ на дне Каспийского моря долгое время считался одним из новых источников поставок в Европу. В 2011 году Европейский союз и Азербайджан объединили свои усилия для строительства нового маршрута, по которому газ из Каспийского моря будет идти напрямую в Европу, - ”Южного газового коридора”. В 2012 году помимо стран Евросоюза еще одним покупателем каспийского газа, поставляемого по ЮГК, стала Турция. Новый трубопровод был заложен в 2014 году.

”Южный газовый коридор” протяженностью 3500 км, состоящий из трех частей, охватывает семь стран: начинается он в Азербайджане, проходит транзитом через Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Албанию и выходит на берег в Италии. В июне 2018 года Турция получила первый коммерческий газ на крупнейшем сегменте ЮГК - Трансанатолийском газопроводе (TANAP). По Трансадриатическому газопроводу (TAP), последнему сегменту ЮГК, коммерческий газ начал поставляться на рынки Европейского союза в декабре 2020 года.

Основным источником газа, поставляемого через ЮГК, является азербайджанское газовое месторождение Шахдениз-2 на дне Каспийского моря. В рамках проекта стоимостью $28 млрд, которым управляет ВР, по ЮГК поставляется 16 млрд кубометров газа в год. 10 млрд кубометров закупают страны Европейского Союза, а оставшиеся 6 млрд кубометров предназначены для Турции.

По состоянию на май 2021 года на европейские рынки поступило более 2 млрд кубометров азербайджанского газа по TAP. ”Хотя первые объемы скромны по сравнению с общим потреблением газа в Европе, проект позволяет ряду европейских стран диверсифицировать свои источники поставок, чтобы уменьшить зависимость от российского газа. Кроме того, проект можно расширить, что принесет дополнительные объемы для охвата других стран Европы”, - говорится в заявлении Центра глобальной энергетики американского аналитического центра Atlantic Council.

Мария Савова, глава TAP Commercial, сказала, что для газопровода доступно три сценария расширения: "Ограниченное расширение (примерно 14,4 млрд кубометров в год), частичное расширение (примерно 17,1 млрд кубометров в год) и полное расширение (примерно 20 млрд кубометров в год). Благодаря открытому, прозрачному и недискриминационному процессу рыночного тестирования, TAP предлагает рынку надежный долгосрочный источник поставок, и мы с нетерпением ждем предложений”.