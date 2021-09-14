Боррель: Россия не исчезнет и не изменится в одночасье

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия является для Евросоюза крупнейшим соседом и важным глобальным игроком.

"В любом случае Россия остается нашим крупнейшим соседом и важным глобальным игроком. Она не исчезнет и не изменится в одночасье", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он также высказался за сотрудничество в некоторых вопросах политики безопасности. "Я должен признать, что Россия играет конструктивную роль в вопросе, связанном с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе", - цитирует Борреля ТАСС.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что ЕС нужно не только стремиться к менее конфликтным отношениям с Россией, но и поддерживать таких людей, как Алексей Навальный". "Мне хотелось бы думать о возобновлении партнерства с Россией, но сегодня это отдаленная перспектива", - резюмировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике и безопасности.